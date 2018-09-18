В Перми задержан главный редактор портала Properm.ru Владислав Аскариди

Его обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции на митинге 9 сентября, при этом он находился там в качестве журналиста.

Союз журналистов России начал сбор подписей в защиту Аскариди. Также опубликовано открытое письмо на имя руководителей местных ГУВД, ФСБ и прокуратуры. Ответа из ведомств пока не поступало. Об этом «Эху» рассказал редактор ленты новостей порта Properm.ru Денис Вихров. Он добавил, что у Аскариди изъяли мобильный телефон, ему разрешают общаться только с адвокатом.