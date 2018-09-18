Петрозаводский городской суд пересмотрит уголовное дело лидера карельского центра «Мемориал» Юрия Дмитриева

В июне этого года в отношении Дмитриева было возбуждено новое дело по статье о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. В этом деле нет доказательств его вины, об этом ранее «Эху Москвы» сказала журналист и правозащитник Зоя Светова.

Весной Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.