Петрозаводский городской суд пересмотрит уголовное дело лидера карельского центра «Мемориал» Юрия Дмитриева
В июне этого года в отношении Дмитриева было возбуждено новое дело по статье о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. В этом деле нет доказательств его вины, об этом ранее «Эху Москвы» сказала журналист и правозащитник Зоя Светова.
Весной Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.
Комментарии2
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ppvngavr 18 сентября 2018 | 07:20
Это вопиющий беспредел власти, как местной, так и федеральной. О том, куда мы все слетели, читайте в публикации:
"Истоки реки, текущей никуда": http://www.proza.ru/2018/05/06/842
neburzhui2 18 сентября 2018 | 07:23
Петрозаводский городской суд перечитал роман Набокова "Лолита".