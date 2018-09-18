Российский Ил-20 мог затонуть в Средиземном море в результате «критического инцидента» в воздухе
Такую версию выдвинул источник «Интерфакса» в органах международного поиска и спасения воздушных судов. Ранее Минобороны России сообщило, что военный самолет радиэлектронной разведки с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем. Это произошло во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля. Российское командование в Сирии развернуло поисково-спасательную операцию. В израильской армии отказались комментировать случившееся. Американские военные утверждают, что США не участвовали в обстреле Латакии. Источники CNN в Пентагоне допускают, что ИЛ-20 случайно сбили сирийские ПВО.
Комментарии6
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jktu 18 сентября 2018 | 07:14
Точно Сирийские ПВО, комплексом С 300, или какие там Россия им поставляет.
book_publisher 18 сентября 2018 | 07:18
В результате «критического инцидента»?
- Америкосы сбили?
arye_11 18 сентября 2018 | 07:19
book_publisher:
Вижу прямую связь между ночным инцидентом с пропажей самолет и вчерашним блеянием рыжего Конашонка.
Логическая связь выстраивается такая:
1. Трепетное ожидание публикации Комиссии по расследованию сбитого Боинга
2. Очередная судорожная попытка России отвести подозрения от себя
3. Здоровый смех в мире от бесталанных ужимок "рыжего клоуна"
4. И тогда Главный Фокусник разыгрывает беспроигрышный трюк - из широкого рукава достается старая, потрепанная. но все равно очень надежная "Еврейская карта".
lenin3 18 сентября 2018 | 07:15
Не-е,сирийские братья,жрущие российскую гумпомощь,просто не могли сбить российский самолет.Щас МО РФ покажет фильму(а может,даже мультфильму),где американские шпиены сверлят дырки в корпусе ИЛ-20 и он разрушается...
andre_klimov 18 сентября 2018 | 07:18
Ну, это уже - прогресс! Признали возможность «критического инцидента» - значит хотя бы согласны с тем, что не сам развалился и упал...
xuato 18 сентября 2018 | 07:24
Сбили, это теперь называют красиво - "критический инцидент". Ну, ну. Что там Минобороны где записи типа -Махамед наши казаки кажись вальнули пиндосовский. Молчи дебил.