Популярный телесериал «Игра престолов» стал обладателем престижной американской телепремии «Эмми»
Он удостоился награды в главной категории — «Лучший драматический сериал». На счету сериала уже седьмой сезон.
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Он удостоился награды в главной категории — «Лучший драматический сериал». На счету сериала уже седьмой сезон.
Российский Ил-20 мог затонуть в Средиземном море в результате «критического инцидента» в воздухе. Такую версию выдвинул источник ИФ в органах международного поиска и спасения воздушных судов. Ранее Минобороны России сообщило, что военный самолет радиэлектронной разведки с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем.
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