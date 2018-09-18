Сегодня в Москве состоится инаугурация мэра города Сергея Собянина
Торжественная церемония вступления Собянина в должность пройдет в новом концертном зале в парке «Зарядье». Сергей Собянин одержал победу на выборах 9 сентября, подтвердив свои полномочия еще на пять лет.
Комментарии6
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midnightblues 18 сентября 2018 | 06:54
Сеанс группенсекса?/
а кого будет иметь бирюкофф,или его кто-то ??
lenin3 18 сентября 2018 | 07:17
midnightblues: Бирюкофф давно имеет работников МОЭКа(и ЖКХ),считая их своими рабами...
begly_ 18 сентября 2018 | 07:06
Ил-20 будет символом инаугурации Собянина, если этот праздник сегодня не отменят.
midnightblues 18 сентября 2018 | 07:08
begly_: Нет,конечно
Жополижество уже объявлено
и никак не будет отменено
все языки к лизанию настроены
газманкин уже надел мундир
begly_ 18 сентября 2018 | 07:24
midnightblues:
Газманов восхваляет эскадроны
Собянин полон мыслями шальных
Про самолёт ни вспомнят те кондоны
Обслуживают особи иных..
zolingen 18 сентября 2018 | 07:20
Хоть я и не сторонник изврата, но уж лучше гей парад.