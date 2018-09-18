Российский Ил-20 мог затонуть в Средиземном море в результате «критического инцидента» в воздухе
Такую версию выдвинул источник «Интерфакса» в органах международного поиска и спасения воздушных судов. Ранее Минобороны России сообщило, что военный самолет радиэлектронной разведки с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем. Это произошло во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля. Российское командование в Сирии развернуло поисково-спасательную операцию. В израильской армии отказались комментировать случившееся. Американские военные утверждают, что США не участвовали в обстреле Латакии. Источники CNN в Пентагоне допускают, что ИЛ-20 случайно сбили сирийские ПВО.
Комментарии19
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opiatnovyi63 18 сентября 2018 | 06:50
Сбили нашим же оружием?
bobiksdoh 18 сентября 2018 | 07:00
opiatnovyi63: средства ПВО, произведенные в РФ, оказались эффективнее авиационных средств, произведенных в РФ.
punyoshohlai 18 сентября 2018 | 07:03
opiatnovyi63: Сбили нашим же оружием?
А расчет не с БУКа?
shmuel63 18 сентября 2018 | 06:52
"Источники CNN в Пентагоне допускают, что ИЛ-20 случайно сбили сирийские ПВО." - не надо было вчера врать насчет малайзиского "Боинга". Бог - он все видит.
ura_123 18 сентября 2018 | 06:57
Попали под горячую руку...Как вагнеровские.
begly_ 18 сентября 2018 | 07:15
Путин стерпит всё от друга
сей плевок привычен для Кремля
с Эрдоганом он как стремя и подпруга
а уж Асад точно создан россиянам дружбы для.
ss2020 18 сентября 2018 | 06:58
этот инцидент не только критический, но и ещё маленький,слабый, глупый, плешивый и застенчивый!)))
stoik33 18 сентября 2018 | 06:58
Еще четырнадцать матерей остались без детей.
unprejudiced 18 сентября 2018 | 06:58
Fake news: в Сети смеются над CNN за ложь про поражение Ил-20 сирийскими ПВО
Пользователи Сети раскритиковали телеканал CNN за сообщение о том, что российский Ил-20 в Сирии был якобы сбит сирийскими правительственными силами при попытке отразить ракетную атаку со стороны израильских ВВС.
Ранее CNN опубликовал новость про исчезновение Ил-20 с заголовком «Сирийский режим случайно сбил российский военный самолет». При этом телеканал ссылался на некий источник в американском правительстве.
«Фейковые новости. Никто не знает, кто это сделал. Но анонимный американский офицер знает об этом и рассказал CNN? Удивительный источник!» — отметил пользователь @BattleFFreedom.
«Внимание: похоже на провокацию Соединенных Штатов, CNN утверждает, что Сирия сбила российский самолет-разведчик», — написал Nardeep Pujji.
«Итак, CNN полон поддельными новостями, за исключением случаев, когда они выпускают ДЕЙСТВИТЕЛЬНО фальшивые новости для покрывания военных преступлений США и Израиля? Лицемеры!» — заявил пользователь Josef1601.
rusnet 18 сентября 2018 | 07:10
unprejudiced: Мнения российских троллей на зарубежных форумах здесь никого не интересует.
Ну а то, что сирийцы наконец-то сбили российским оружием хоть что-то, всё таки является доказательством того, что российские ПВО всё таки могут взлететь и уничтожить хоть какую-то но цель...
j_partizan 18 сентября 2018 | 06:59
Наш презик и это проглотит.
rusnet 18 сентября 2018 | 07:12
j_partizan: А что ему остаётся делать? Не Асада же за это бомбить...
pusto1 18 сентября 2018 | 06:59
Его не должно было там быть.
j_partizan 18 сентября 2018 | 07:19
pusto1:Его не должно было там быть.
_______
Израиля?
sergirusso 18 сентября 2018 | 07:01
Ещё один птенчик!
ss2020 18 сентября 2018 | 07:01
вова: он утонул...! как обычно!)))
bobiksdoh 18 сентября 2018 | 07:02
Конашенков знает, что это украинские ракеты тут поработали.
ss2020 18 сентября 2018 | 07:04
Российский Ил-20 мог затонуть в Средиземном море... а вот вова-II застенчивый не тонет...!)))
veniy_diktov 18 сентября 2018 | 07:09
Гляди как хомячки вторые сутки не вылазят с эха, оповещая своих хомячков радостным поросячьим визгом об исчезновении российского борта. А что будут оповещать хомячки когда к ним придут в дом и начнут их долбить прямо за клавой - рылами об столешницы. Скоро хомячкам придёт кирдык - народ уже понял эту блядскую прокладочную прослойку, радующейся когда россияне скорбят. Хомяки вам скоро будет пистец - мы вас будем вкалачивать бубнами в асфальт где поймаем!