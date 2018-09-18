Акция в поддержку крымских татар пройдет сегодня в Петербурге
Оппозиционеры выйдут на Невский проспект. Акция проходит 18 числа каждого месяца в форме одиночных пикетов. Их участники держат крымско-татарские флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследования татар в Крыму. Как говорят активисты, «они выходят, чтобы не позволить забыть о геноциде крымско-татарского народа в советском прошлом, а также — выразить свой протест против лжи и террора в отношении крымских татар в настоящем».
Также активисты обеспокоены тем, что в обществе, по их мнению, почти ничего не знают о российской государственной политике в отношении крымско-татарского народа. Дату проведения акции ее организаторы выбрали не случайно. 18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли и до мест ссылок не доехали. Активисты выходят на Невский проспект 18 числа каждого месяца на протяжении почти двух лет.
Комментарии8
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begly_ 18 сентября 2018 | 06:40
Дак то Сталин вывозил. А Путин пока нет.
cromwel 18 сентября 2018 | 06:43
Маргиналы какие то.... какое им делов в Питере до крымских татар. Когда вас в питере дубинками полируют что то татары в крыму за вас не впрягаются.
stalinator 18 сентября 2018 | 06:54
cromwel: Хоть бы кто показал как страдают крымские татары.
sam2018 18 сентября 2018 | 06:44
Попробовали бы выйти на Крещатике граждане России или Украины в поддержку возвращения Крыма в состав России!
Сколько из них останутся живыми в течение 5 минут ?
Европейская свобода и демократия однако.
stalinator 18 сентября 2018 | 06:47
А чего,плохо татаровьям живется в Крыму?
Может им сделать еще бОльшую скидку и сделать их богоизбранным народом на манер евреев? Или может как у Чеченцев? Взять да и вырезать всех пришлых, оставить одних титульных. Будет еще один мусульманско-татарский анклав типа Крымская Татария.
glebbalbesov 18 сентября 2018 | 07:07
Мммм, а причину депортации не хотят озвучить?
grazschdanin 18 сентября 2018 | 07:10
Акция в поддержку крымских татар пройдет сегодня в Петербурге
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На заячьем острове перевернулся в гробу Петр 1
veniy_diktov 18 сентября 2018 | 07:12
Посыпать эту блядву сверху дустом и сжечь огнемётами!