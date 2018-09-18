Самолет ИЛ-20 с 14-ю российскими военными пропал над Средиземным морем
Как сообщает Минобороны России, это произошло во время удара по Сирии самолетов Израиля и пусков ракет с французского корабля «Овернь». Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Ил-20 предназначен для радиоэлектронной разведки.
Комментарии11
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chapter_2 18 сентября 2018 | 06:40
Нет, виноваты не ИГ или Джебхат ан-Нусра, запрещённые в России. Российский военный самолет Ил-20, скорее всего, попал под дружеский огонь.... Не ходите русские в Сирию "гулять"...
ymnikymnik 18 сентября 2018 | 06:40
Как пропал если их там нет ! ИХТАМНЕТ !
tag188 18 сентября 2018 | 06:41
Как сообщает Минобороны России, это произошло во время удара по Сирии самолетов Израиля и пусков ракет с французского корабля «Овернь».
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А об отражении этого удара доблестным сирийским ПВО Минобороны скромно умолчало.
Кстати, потерь среди ВВС Израиля не зафиксировано.
ivar1964 18 сентября 2018 | 06:46
tag188: Что неудивительно. Самолет "Хель-ха-Авир" - это не пассажирский "Боинг". Да и пилоты другие.
mosser 18 сентября 2018 | 06:50
Это опять друг Эрдоган хулиганил.
bobiksdoh 18 сентября 2018 | 06:53
Опять украинский Бук при поддержке украинского истребителя?
ura_123 18 сентября 2018 | 07:01
bobiksdoh: Наводил диспетчер Карлос)))
bobiksdoh 18 сентября 2018 | 07:08
ura_123: ну так, что от этой публики можно ожидать, особенно после случая с мальчиком в трусиках?
bobiksdoh 18 сентября 2018 | 06:56
Что-то мне подсказывает, что в поединке средств ПВО произведеннвх в рф и авиации, произведенной там же, победили средства ПВО.
marktretiy 18 сентября 2018 | 07:03
Ну какой кретин разрешил полёт во время ракетного удара???!!!!
andre_klimov 18 сентября 2018 | 07:14
marktretiy:
Разведывательный полет во время заявленых боевых действий. Судя по всему - не согласованный ни с коалицией, ни с сирийскими войсками.
Интетересно, что первоначально SANA отрапортавала об "успешном поражении цели" сирийскими ПВО, а потом сообщение куда-то смылось с ленты. Совсем, как "птичкопад"...