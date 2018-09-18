SpaceX выбрала первого туриста к  Луне на корабле ее производства

Как сообщили представители американской компании, им станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава. 42-летний бизнесмен является основателем и главой интернет-сайта модной одежды Zozo. Он — один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes его капитал составляет около 3 млрд долларов. По предварительным данным, полет может состояться в 2023 году.