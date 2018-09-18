SpaceX выбрала первого туриста к Луне на корабле ее производства
Как сообщили представители американской компании, им станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава. 42-летний бизнесмен является основателем и главой интернет-сайта модной одежды Zozo. Он — один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes его капитал составляет около 3 млрд долларов. По предварительным данным, полет может состояться в 2023 году.
Комментарии3
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pusto1 18 сентября 2018 | 06:40
Да у нас побогаче есть кандидат!!! Лучше его возьмите!!!
begly_ 18 сентября 2018 | 06:44
pusto1:
Ну да, чтобы он потом так же говорил на весь мир, что его там не было?
book_publisher 18 сентября 2018 | 06:49
Нашли богатого кретина, который поверил, что его отвезут к Луне.
Через 5 лет никто про это даже не вспомнит. Вся эта история - пиар для домохозяек...