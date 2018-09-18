Сергей Фургал не  намерен снимать свою кандидатуру с второго тура выборов губернатора Хабаровского края

Ранее губернатор Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту на выборах главы региона работу в краевом правительстве. Фургал предложение принял, но отказываться от участия в выборах не стал. Фургал и Шпорт набрали в первом туре почти равное количество голосов.