Сергей Фургал не намерен снимать свою кандидатуру с второго тура выборов губернатора Хабаровского края
Ранее губернатор Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту на выборах главы региона работу в краевом правительстве. Фургал предложение принял, но отказываться от участия в выборах не стал. Фургал и Шпорт набрали в первом туре почти равное количество голосов.
Комментарии1
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lom2011 18 сентября 2018 | 07:10
Ну так, представитель партии отребья, ЛДПР, желает и на ... сесть и рыбку съесть. Иначе, получить портфель и сохранить лицо. Хотя у членов ЛДПР лиц не бывает, только рожи.