В Пхеньяне стартовали переговоры лидеров Южной и Северной Кореи

Саммит продлится до среды. Южнокорейский президент приехал в столицу КНДР обсуждать в первую очередь ядерное разоружение на полуострове и вопросы двухсторонних отношений. Денуклеаризация пока что была главной повесткой переговоров Северной Кореи и США, отмечали в Сеуле. Теперь там хотят подключиться к этой теме. На рабочем уровне обсуждать проблему сложно, тут невозможно прийти к решению, поэтому ядерным вопросом займутся лидеры двух стран, говорили в администрации Мун Чжэ Ина. Также там хотят обсудить с КНДР пути снижения военной напряженности на полуострове, передает ТАСС. Со своей стороны северокорейское руководство, как пишет главная газета страны «Нодон Синмун», призывает своих собеседников с юга открыть «новую историю мирных отношений, процветания и воссоединения». В Сеуле не исключили, что после переговоров состоится еще одно мероприятие, которое пока не указано в программе визита южнокорейского лидера.