В Ливии возобновляется суд над российскими моряками
Их обвиняют в контрабанде. Танкер «Теметерон» задержали у берегов Ливии позапрошлым летом. В состав экипажа кроме трех россиян входили пятеро украинцев и гражданин Греции. Именно этой стране принадлежит судно, хотя работает оно под флагом Белиза. Под стражей остаются капитан и старпом Владимир Текучев и Сергей Самойлов. За контрабанду нефти им грозит до пяти лет тюрьмы.
Их коллег ливийские власти ранее отпустили на свободу. Приговор по этому делу не могут вынести с середины июля. Слушания перенесли на другой день по соображениям безопасности. Если вина россиян будет доказана, кроме лишения свободы их также могут оштрафовать. Согласно ливийским законам, власти могут конфисковать задержанный танкер.
Комментарии2
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eniro 18 сентября 2018 | 06:22
Правильно, за глупость надо наказывать. Были бы умными,- работали бы в МИДе. А там не нефть месяцами "по морям, по волнам", а наркоту в чемоданах. "И все так чинно, благородно, по-старому"...
archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 06:48
eniro: " Были бы умными,- работали бы в МИДе "
ну, уж в МИДе такие "умные" работают, что пробу ставить негде -
одним из воздействий кокаина является абсолютная уверенность в свой правоте
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