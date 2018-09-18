Жительница Дагестана получила условный срок за участие в незаконном вооруженном формировании

Она три года провела в Сирии на территории, подконтрольной террористам. 22-летнюю уроженку Дагестана Викторию Буйдаханову освободили в зале суда. Как пишет Русская служба BBC, по истечении пяти лет условного срока, ей полтора года будут запрещены ночные прогулки и участие в массовых мероприятиях.

Девушка въехала на территорию Сирии весной 2014-го вместе с подругами. По словам Буйдахановой, она думала, что целью путешествия является Турция, однако в Стамбуле их встретил незнакомый мужчина и отвез на территорию, подконтрольную террористам. Там, пригрозив убийством, их поместили в общежитие для незамужних женщин. За все время Буйдаханову дважды выдавали замуж, она родила сына и дочь, и несколько раз пыталась бежать. Лишь в конце прошлого года девушка попала на территорию курдов и была вывезена в рамках спецоперации по спасению женщин и детей, которую инициировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Адвокатам удалось добиться переквалификации дела Буйдахановой со статьи об участии в террористической организации на «участие в незаконном вооруженном формировании». Сейчас более двадцати россиянок приговорены в Ираке к пожизненному заключению. Родственники пытаются добиться их передачи на родину.