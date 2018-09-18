Петрозаводский городской суд пересмотрит уголовное дело лидера карельского центра «Мемориал» Юрия Дмитриева

Дело Дмитриева показывает, что в России суды и органы прокуратуры работают, как репрессивная машина и не может допустить оправдания даже в самых абсурдных делах. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал протоирей Алексей Уминский. Он добавил, что российская репрессивная машина является эхом советской системы.