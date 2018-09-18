Российский военный самолет Ил-20 пропал с радаров у авиабазы Хмеймим в Сирии
Как сообщает Минобороны — России, это произошло после ракетной атаки на Латакию. На борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба до сих пор не известна. По словам российских военных, самолет пропал во время налета израильских F-16 на сирийские правительственные объекты. В это же время российские средства слежения зафиксировали пуски ракет с французского фрегата.
Комментарии12
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midnightblues 18 сентября 2018 | 06:17
Любишь медок-люби и холодок
tag188 18 сентября 2018 | 06:18
Кстати, по квалификации НАТО этот самолет называется "Coot " -- водяная курица.
Говорящее название этого российского чудо-оружия.
sg100 18 сентября 2018 | 06:25
Ну пезда теперь НАТЕ... Сами нарываются ублюдки.. А израиль стереть нахуй надо с карты.
ur_sus 18 сентября 2018 | 06:32
sg100:
Купи себе карту и сотри...
archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 06:41
ur_sus: " Купи себе карту и сотри... "
у таких только глобус России в дурдоме
tonight 18 сентября 2018 | 07:28
sg100: sg100: Так это сирийцы сбили с-200 или с-300. Хорошо что российский самолет сбили свои друзья. А представь если израильтане сбили б, тут такая вонь из раши поднялась бы! А так замнут как будто ничего не было, "настамнет". Путин простит другу Асаду, не стоит обращать внимание на этот сбитый самолет сколько ещё собьют российских самолетов устанеш считать.
opiatnovyi63 18 сентября 2018 | 06:26
Хотелось бы услышать от наших доблестных генералов и ряженого Министра обороны и нападения , от Наиверховного Фельдмаршала Окурковича объяснение почему Россия теряет свои граждан в Сирии ? За интересы тамошнего Мясника , палача сирийского народа , Асада или за интересы наших ненасытных олигархов? А может быть за неумные амбиции нашего Несменяемого Вечнозелёного ?
pavlovsky 18 сентября 2018 | 06:30
opiatnovyi63: Минобороны завтра выпустит доклад, о том, что это была еще одна ракета, которую в 86м году на Украину поставили...
pavlovsky 18 сентября 2018 | 06:27
CNN пишет Сирийцы метко стреляли по Израильским ракетам... кто их там, в Сирии учит???
zanzibar 18 сентября 2018 | 06:31
Братские сирийские ПВО на этот раз не промахнулись.
prade 18 сентября 2018 | 06:50
Почему МО России не говорит о сирийских средств ПВО, которые стреляли по израильским ракетам? Вполне вероятно, что российский самолёт сбили сирийская ПВО.
mercer57 18 сентября 2018 | 06:53
ещё и эти бедолаги сгинули из-за понтов питерского гопника...))))