США с 24 сентября вводят 10%-е пошлины в на импорт из КНР на сумму $200 млрд.
С первого января тарифы вырастут до 25%. Как сообщает Белый дом, Дональд Трамп также намерен ввести дополнительные пошлины в 267 млрд, если Пекин примет ответные меры.
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С первого января тарифы вырастут до 25%. Как сообщает Белый дом, Дональд Трамп также намерен ввести дополнительные пошлины в 267 млрд, если Пекин примет ответные меры.
Комментарии1
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ss2020 18 сентября 2018 | 05:23
китайский винипух всех переиграл!)))