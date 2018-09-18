Суд в Петрозаводске начинает пересмотр дела главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.

Он обвиняется в изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении деталей оружия. Заседание было назначено еще на 25 июля, но было перенесено, т.к. Дмитриев проходил психиатрическую экспертизу в Петербурге. В апреле Дмитриев был оправдан, но позже Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.