Сергей Фургал не намерен снимать свою кандидатуру с второго тура выборов губернатора Хабаровского края.
Ранее губернатор Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту на выборах главы региона работу в краевом правительстве. Фургал предложение принял, но отказываться от участия в выборах не стал.
Комментарии1
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rvs_68 18 сентября 2018 | 05:54
"Фургал предложение принял, но отказываться от участия в выборах не стал."
Разумно.
А в случае своей победы Фургал "предложит Шпорту - своему оппоненту на выборах главы региона - работу в краевом правительстве"?
;-)