В  Приморье продолжается подведение итогов второго тура выборов губернатора.

Как сообщила ТАСС представитель Крайизбиркома Наталья Камаева, две территории: Советский район и Находка до сих пор не представили итоговых протоколов. После обработки 99% бюллетеней, победу одерживает врио главы региона, выдвиженец ЕР Андрей Тарасенко. Его оппонент Андрей Ищенко, выдвинутый КПРФ уступает один процент. При этом почти до закрытия участков он лидировал с пятипроцентным отрывом. Обе стороны обвиняют друг друга в фальсификациях. В ЦИК не будут подводить итоги выборов в Приморье, пока не рассмотрят все жалобы.