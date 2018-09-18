Российский военный самолет Ил-20 пропал с радаров у авиабазы Хмеймим в Сирии.

Как сообщает Минобороны — России, это произошло после ракетной атаки на Латакию. На борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба до сих пор не известна. По словам российских военных, самолет пропал во время налета израильских F-16 на сирийские правительственные объекты. В это же время российские средства слежения зафиксировали пуски ракет с французского фрегата.