Российский военный самолет Ил-20 пропал с радаров у авиабазы Хмеймим в Сирии.
Как сообщает Минобороны — России, это произошло после ракетной атаки на Латакию. На борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба до сих пор не известна. По словам российских военных, самолет пропал во время налета израильских F-16 на сирийские правительственные объекты. В это же время российские средства слежения зафиксировали пуски ракет с французского фрегата.
Комментарии18
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begly_ 18 сентября 2018 | 05:20
Ранее Минобороны России сообщило, что военный самолет радиэлектронной разведки с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем. ///
Минобороны и Кремль уже скорбят о потере техники радиоэлектронной разведки.
buzukin1905 18 сентября 2018 | 05:25
begly_: Как бы, мля, не пропала парочка французских АЭС...
begly_ 18 сентября 2018 | 05:32
buzukin1905:
А ведь я был возмущен продажей С-300 Асаду. Где ты был когда я возмущался?, радовался деньгам с продажи, которые Россия никогда от Сирии не получит?
kondrakr 18 сентября 2018 | 05:53
buzukin1905: А с чего бы им пропасть? Сбили же русских. А русские - терпилы по жизни. Турки уже это изучили. Вначале они сбили российский самолёт, а теперь русские без их согласия ничего в Сирии не делают. Profit.
begly_ 18 сентября 2018 | 05:54
buzukin1905:
Кстати, ты когда нибудь смотрел на розу ветров? Так вот, с уверенностью могу сказать, не глядя в вику, что в зимнее время циклон давит на Россию с севера через Европу.
eniro 18 сентября 2018 | 05:25
begly_: Это понятно, с экипажем то что?
tag188 18 сентября 2018 | 05:34
eniro: Из этого самолета шансов спастись у экипажа нет. Ни одного.
begly_ 18 сентября 2018 | 05:35
eniro:
После спасательной операции доложат.
zztop1960 18 сентября 2018 | 05:46
eniro: Они утонули
igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 05:30
begly_: сбили сирийские братья- дебилы по разуму . Но у рашкинцев есть и на этот раз документы, что ракета , сбившая ИЛ- 20 была передана Украине,( США, Израилю) еще при Ельцине !
begly_ 18 сентября 2018 | 05:39
igorrrpadlowitchs:
Да не, тут есть смягчающие обстоятельства: свои же братья сирийцы сбили и из своего же российского комплекса С-300 - ни так обидно.
eniro 18 сентября 2018 | 05:46
igorrrpadlowitchs: Ну, не надо, так уж о сирийцах. В комплексах ПВО, далеко не самые дураки. А вот с "охренительным российским оружием", проблемы возникают частенько.
russky77 18 сентября 2018 | 05:25
Теперь есть о чем поговорить с агрессивным блоком НАТО! Жёстко поговорить! И не о Скрипалях всяких там и клоунов ГРУ! Пока не найдут обломки с взорвавшимся самогонным аппаратом на борту...
sumars 18 сентября 2018 | 05:26
а вот чего вообще там делал этот Ил-20
и чего ему в россии не сидится?
mosser 18 сентября 2018 | 05:41
sumars: выполнял приказ вождя-вовы. Бомбить чужую страну.
tag188 18 сентября 2018 | 05:30
По словам российских военных, самолет пропал во время налета израильских F-16 на сирийские правительственные объекты. В это же время российские средства слежения зафиксировали пуски ракет с французского фрегата.
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Это многое объясняет. Сирийские ПВО отражали этот подлый удар. Но поскольку не скрепная бездуховная западная техника спроектирована под круглую землю, сирийцы не смогли их сбить при помощи российского ПВО, сконструированного под модель плоской Земли. А вот скрепно-духовный российский самолет, сконструированный под правильную модель земли, этими ПВО поражается хорошо.
mobile_actor 18 сентября 2018 | 05:38
Обратка судьбы за MH-17 прилетела.
mosser 18 сентября 2018 | 05:44
Опять у вождя-вовы потери. Одни потери везде и всегда. Неудачник какой-то.