Осужденному активисту Сергею Мохнаткину суд в Архангельской области назначил два с половиной года адмнадзора.

Это значит, что после освобождения из колонии на протяжении этого срока ему нельзя будет посещать общественные мероприятия и придется отмечаться у участкового четыре раза в месяц. Как сообщил ИФ общественный защитник Мохнаткина Андрей Креков, решение суда будет обжаловано. Из колонии Мохнаткин должен выйти в декабре. Он отбывает 4,5 года лишения свободы по обвинению в применения насилия к полицейским на Триумфальной площади.