Фигурант дела «Нового величия» просит Татьяну Москалькову помочь в переводе его из СИЗО под домашний арест.

Открытое письмо Вячеслава Крюкова омбудсмену опубликовал член московской ОНК Евгений Еникеев. Крюков находится под стражей с весны, а 11 сентября суд продлил ему арест до середины декабря. После этого Крюков объявил голодовку. В обращении к Москальковой он подчеркивает, что не просит закрыть его дело, хотя и считает его подстроенным внедренным сотрудником правоохранительных органов. Из десяти фигурантов дела шестеро сейчас находятся под домашним арестом. Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создание экстремистского сообщества.