Российский Ил-20 мог затонуть в  Средиземном море в  результате «критического инцидента» в  воздухе.

Такую версию выдвинул источник ИФ в органах международного поиска и спасения воздушных судов. Ранее Минобороны России сообщило, что военный самолет радиэлектронной разведки с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем. Это произошло во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля. Российское командование в Сирии развернуло поисково-спасательную операцию. В израильской армии отказались комментировать случившееся. Американские военные утверждают, что США не участвовали в обстреле Латакии. Источники СИ-ЭН-Эн в Пентагоне допускают, что ИЛ-20 случайно сбили сирийские ПВО.