Российский Ил-20 мог затонуть в Средиземном море в результате «критического инцидента» в воздухе.
Такую версию выдвинул источник ИФ в органах международного поиска и спасения воздушных судов. Ранее Минобороны России сообщило, что военный самолет радиэлектронной разведки с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем. Это произошло во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля. Российское командование в Сирии развернуло поисково-спасательную операцию. В израильской армии отказались комментировать случившееся. Американские военные утверждают, что США не участвовали в обстреле Латакии. Источники СИ-ЭН-Эн в Пентагоне допускают, что ИЛ-20 случайно сбили сирийские ПВО.
Комментарии7
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ur_sus 18 сентября 2018 | 04:17
Я считаю, что это серьёзный успех сирийских ПВО.
begly_ 18 сентября 2018 | 04:19
Сирийские ПВО оснащены российским оружием., надежным российским вооружением.
begly_ 18 сентября 2018 | 04:23
Слава российскому оружию.
mathmovesu 18 сентября 2018 | 04:20
ну наконец-то С-300 хоть что-то сбило...
gs1112 18 сентября 2018 | 04:23
Да совсем и не случайно, попасть в быстро летящую цель проблемотично, а тут тихоход в небе подвернулся. Ну вот для улучшения КПД ПВО цель и завалили.
opiatnovyi63 18 сентября 2018 | 04:24
Кто-то кого-то нагнул, причём, очень сильно и низко!Неужели опять Наш Стойкий Несменяемый Вечномолодой?
vpu2011 18 сентября 2018 | 04:25
Это называется энтропия вселенной.
Когда МО росеи выдало очередную порцию брехни про то, "как они не сбивали боинг", от такого количества вранья равновесие нарушилось во всей вселенной.
Дня не прошло, как падает росейский военный противорадарный самолёт, сбитый росейской системой ПВО, управляли которым росейские военные "сирийцы".
Равновесие восстановлено.
Пусть теперь рассказывают, как они не могли по ошибке сбить малазийский боинг.