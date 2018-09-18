На части территории Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации.

В Медногорске и в Кувандыкском городском округе в степи горит сухая трава. Тушение крупного природного пожара будет продолжаться круглосуточно наземной группировкой МЧС. Как передает ТАСС. к ликвидации пожара привлечено 216 человек, 44 единицы техники, два пожарных поезда, один беспилотник. Накануне были задействованы самолет Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты Ми-8. Площадь пожара составляет 150 га.