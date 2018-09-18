Создание космических войск обойдется США в $13 млрд в ближайшие пять лет.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий меморандум американских ВВС. Администрация Дональда Трампа ранее объявила, что шестое отделение войск должно появиться в США к 2020 году. Впрочем, этот план еще не одобрен Конгрессом.
Комментарии3
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virgenu 18 сентября 2018 | 03:42
Путин ответит на 26 миллиардов с учётом разворовывания половины.
begly_ 18 сентября 2018 | 03:44
200 миллиардов с Китая и космические силы по плечу.
milenacotliar 18 сентября 2018 | 03:49
Интересно, что думают граждане в Счётной Палате РФ, когда сие читают? У нас на это же пошло раз в 20 же больше денюшков. При чём с мая 2013 по декабрь 2015.