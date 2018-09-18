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03:09, 18 сентября 2018

В  случае принятия новых санкций США и контрмер Москвы американские компании могут покинуть Россию.

Об этом, как передает РИА, на заседании дискуссионного клуба «Валдай», предупредил руководитель Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. По словам главы AmCham, это по сути делает невозможным производство для американских компаний на территории России.

Комментарии

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com30 18 сентября 2018 | 03:42

Напугали ёжика...
Ну значит после этого российские "Рапторы" и пр. посудины останутся без американских двигателей, а нефтяники и газовики без оборудования и технологий не имеющего аналогов на России.
Или это кремль, опять пугает закрытием закусочной Макдональдс?))

opiatnovyi63 18 сентября 2018 | 04:10

Не надо было аннексировать Крым и другие чужие территории, не надо было засылать грушников убивать граждан Великобритании и РФ!

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