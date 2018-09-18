В случае принятия новых санкций США и контрмер Москвы американские компании могут покинуть Россию.
Об этом, как передает РИА, на заседании дискуссионного клуба «Валдай», предупредил руководитель Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. По словам главы AmCham, это по сути делает невозможным производство для американских компаний на территории России.
Комментарии2
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com30 18 сентября 2018 | 03:42
Напугали ёжика...
Ну значит после этого российские "Рапторы" и пр. посудины останутся без американских двигателей, а нефтяники и газовики без оборудования и технологий не имеющего аналогов на России.
Или это кремль, опять пугает закрытием закусочной Макдональдс?))
opiatnovyi63 18 сентября 2018 | 04:10
Не надо было аннексировать Крым и другие чужие территории, не надо было засылать грушников убивать граждан Великобритании и РФ!