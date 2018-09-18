США с 24 сентября вводят 10%-е пошлины в на импорт из КНР на сумму $200 млрд.
С первого января тарифы вырастут до 25%. Как сообщает Белый дом, Дональд Трамп также намерен ввести дополнительные пошлины в 267 млрд, если Пекин примет ответные меры.
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С первого января тарифы вырастут до 25%. Как сообщает Белый дом, Дональд Трамп также намерен ввести дополнительные пошлины в 267 млрд, если Пекин примет ответные меры.
Комментарии2
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begly_ 18 сентября 2018 | 03:24
Хохмач пишет новости про введение пошлин КНР - типа как в на Украину.
begly_ 18 сентября 2018 | 03:27
У моей тещи День рождения 24 сентября. Наверно и подарок теперь покупать не надо.