КПРФ направила в суд первые иски по итогам губернаторских выборов в Приморье.
Об этом сообщил кандидат в губернаторы региона от компартии Андрей Ищенко. По его словам, результаты были переписаны в последний час, добавив сопернику от ЕР Андрею Тарасенко 40 тыс. голосов. После подсчета 95% протоколов Ищенко опережал оппонента на 5 проц, но в итоге проиграл с отставанием в 1 проц. Ищенко призвал своих сторонников к протестным акциям и требовать отмены результатов выборов.
Комментарии1
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salut__521 18 сентября 2018 | 03:40
О да, эт дело необходимое при любом произволе, ибо все знают, что суды в рейхе беспристрастны и независимы до невозможности. Не, умора с этих заядлых конституционщиков...