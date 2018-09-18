КПРФ направила в суд первые иски по  итогам губернаторских выборов в Приморье.

Об этом сообщил кандидат в губернаторы региона от компартии Андрей Ищенко. По его словам, результаты были переписаны в последний час, добавив сопернику от ЕР Андрею Тарасенко 40 тыс. голосов. После подсчета 95% протоколов Ищенко опережал оппонента на 5 проц, но в итоге проиграл с отставанием в 1 проц. Ищенко призвал своих сторонников к протестным акциям и требовать отмены результатов выборов.