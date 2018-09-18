Самолет ИЛ-20 с 14-ю российскими военными пропал над Средиземным морем.
Как сообщает Минобороны России, это произошло во время удара по Сирии самолетов Израиля и пусков ракет с французского корабля «Овернь». Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Ил-20 предназначен для радиоэлектронной разведки.
Комментарии28
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progulkin 18 сентября 2018 | 03:17
Все российские авантюры заканчиваются трагедиями, а Путин как всегда не виноват.
arabtom 18 сентября 2018 | 03:27
Угу, и дырку в "Союзе" американцы просверлили)))
opiatnovyi63 18 сентября 2018 | 03:59
arabtom: Кто-то кого-то опять нагнул или надул?Неужели опять наш Пострел везде успел?
alxab 18 сентября 2018 | 04:14
"Бук" стрельнул. И опять тот же проклятый вопрос: чей Бук-то был? Неужели опять хохлы?
alxab 18 сентября 2018 | 04:21
Интересный вариант: российский самолёт был сбит сирийцами российскими средствами ПВО, которые Россия поставила Сирии. Как всё в мире сложно...
shmuel63 18 сентября 2018 | 04:02
progulkin: По сведениям военных российский самолет сбит по ошибке сирийскими ПВО
archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 04:06
shmuel63:
самолёт сбил саблей украинский летчик Волошин, теперь служащий израильским сионистам - испанский авиадиспетчер Хосе Карлос де ла Путинос уже дал показания в МО РФ
tkachov 18 сентября 2018 | 04:15
progulkin: ил-20 выпускается с 1968 , снят с производства в 1976 году ... Он что , из музея ?
begly_ 18 сентября 2018 | 03:21
Это был "дружеский огонь" со стороны сирийских сил., да, так на войне бывает.
za_stalina 18 сентября 2018 | 03:25
Ну теперь и французы с богоизбранными... Эх довели страну
gригорьич 18 сентября 2018 | 03:28
Жидолягушатники гадят.
kondrakr 18 сентября 2018 | 03:33
gригорьич: Да....Чтобы сосчитать только самых лютых зоологических недругов Рассеюшки скоро двух рук будет не хватать. И всё врут, всё клевещут, всё наговаривают напраслину.....
monach54 18 сентября 2018 | 03:53
gригорьич: Тебе, антисемитское животное, придётся к этому привыкнуть.
kondrakr 18 сентября 2018 | 04:10
monach54: И антифранцузское тож!
salut__521 18 сентября 2018 | 03:29
Ну и хер на него. А не летайте, лапти, над чужими средиземными морями, летайте над своими лаптевыми.
begly_ 18 сентября 2018 | 03:39
salut__521:
Может еще найдут., чай не иголка.
com30 18 сентября 2018 | 03:52
begly_:
Ничего страшного, самолет был старым, как говорил Жуков - Бабы еще нарожают.
vpu2011 18 сентября 2018 | 03:30
Допрыгались Путин с Шойгу. В очередной раз.
nepeanois 18 сентября 2018 | 03:36
он утонул
virgenu 18 сентября 2018 | 03:38
Международное хулиганство всегда оканчивается трагично. Какого ляда вообще делают там российские военные самолёты? Чудовищные деньги налогоплательщика улетают в эту дыру во славу понтов Путина, а пенсию платить нечем.
neon001 18 сентября 2018 | 04:03
virgenu: захарова как раз сочинила песню для таких случаев. так что все норм.
niknik 18 сентября 2018 | 03:39
Америкосы передают, что это сирийцы сбили этот ИЛ-20 когда по ракетам палили выпущенным израильятянами. "Дружески огонь" - так это называется. Хотя жертвы .....
begly_ 18 сентября 2018 | 03:47
niknik:
Вот и я же там выше написал, что свои сбили. Не так обидно.
justcurious 18 сентября 2018 | 03:47
Он слишком много знал :)
com30 18 сентября 2018 | 03:50
Он не пропал, а ушел в отпуск, захотел искупаться и немного заблудился, решил проведать своих друзей ранее нырнувших в море с палубы "авианосца" Кузя самолетов СУ-33, но нырнул немного не там.
vinokur 18 сентября 2018 | 03:58
Час от часу не легче. Мало было Путину аргентинского кокса, ЦАР, пропавшего премьера, Скрипалей, этих идиотов вместе с Симоньян, услужливых дураков в Приморье и т.д.
Бедняга.
ka_mate 18 сентября 2018 | 04:03
И это при том что пенсии платить нечем.
kondrakr 18 сентября 2018 | 04:14
ka_mate: Да, блд, зтрхли с этими пенсиями. Тут Die Grosse Politik!!! У Путина голова "заточена" под Великие Дела, а не под проблемы старых пердунов. Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...