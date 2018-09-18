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03:04, 18 сентября 2018

Самолет ИЛ-20 с 14-ю российскими военными пропал над Средиземным морем.

Как сообщает Минобороны России, это произошло во время удара по Сирии самолетов Израиля и пусков ракет с французского корабля «Овернь». Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Ил-20 предназначен для радиоэлектронной разведки.

Комментарии

28

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progulkin 18 сентября 2018 | 03:17

Все российские авантюры заканчиваются трагедиями, а Путин как всегда не виноват.

arabtom 18 сентября 2018 | 03:27

Угу, и дырку в "Союзе" американцы просверлили)))

opiatnovyi63 18 сентября 2018 | 03:59

arabtom: Кто-то кого-то опять нагнул или надул?Неужели опять наш Пострел везде успел?

alxab 18 сентября 2018 | 04:14

"Бук" стрельнул. И опять тот же проклятый вопрос: чей Бук-то был? Неужели опять хохлы?

alxab 18 сентября 2018 | 04:21

Интересный вариант: российский самолёт был сбит сирийцами российскими средствами ПВО, которые Россия поставила Сирии. Как всё в мире сложно...

shmuel63 18 сентября 2018 | 04:02

progulkin: По сведениям военных российский самолет сбит по ошибке сирийскими ПВО

archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 04:06

shmuel63:
самолёт сбил саблей украинский летчик Волошин, теперь служащий израильским сионистам - испанский авиадиспетчер Хосе Карлос де ла Путинос уже дал показания в МО РФ

tkachov 18 сентября 2018 | 04:15

progulkin: ил-20 выпускается с 1968 , снят с производства в 1976 году ... Он что , из музея ?

begly_ 18 сентября 2018 | 03:21

Это был "дружеский огонь" со стороны сирийских сил., да, так на войне бывает.

za_stalina 18 сентября 2018 | 03:25

Ну теперь и французы с богоизбранными... Эх довели страну

gригорьич 18 сентября 2018 | 03:28

Жидолягушатники гадят.

kondrakr 18 сентября 2018 | 03:33

gригорьич: Да....Чтобы сосчитать только самых лютых зоологических недругов Рассеюшки скоро двух рук будет не хватать. И всё врут, всё клевещут, всё наговаривают напраслину.....

monach54 18 сентября 2018 | 03:53

gригорьич: Тебе, антисемитское животное, придётся к этому привыкнуть.

kondrakr 18 сентября 2018 | 04:10

monach54: И антифранцузское тож!

salut__521 18 сентября 2018 | 03:29

Ну и хер на него. А не летайте, лапти, над чужими средиземными морями, летайте над своими лаптевыми.

begly_ 18 сентября 2018 | 03:39

salut__521:

Может еще найдут., чай не иголка.

com30 18 сентября 2018 | 03:52

begly_:
Ничего страшного, самолет был старым, как говорил Жуков - Бабы еще нарожают.

vpu2011 18 сентября 2018 | 03:30

Допрыгались Путин с Шойгу. В очередной раз.

nepeanois 18 сентября 2018 | 03:36

он утонул

virgenu 18 сентября 2018 | 03:38

Международное хулиганство всегда оканчивается трагично. Какого ляда вообще делают там российские военные самолёты? Чудовищные деньги налогоплательщика улетают в эту дыру во славу понтов Путина, а пенсию платить нечем.

neon001 18 сентября 2018 | 04:03

virgenu: захарова как раз сочинила песню для таких случаев. так что все норм.

niknik 18 сентября 2018 | 03:39

Америкосы передают, что это сирийцы сбили этот ИЛ-20 когда по ракетам палили выпущенным израильятянами. "Дружески огонь" - так это называется. Хотя жертвы .....

begly_ 18 сентября 2018 | 03:47

niknik:

Вот и я же там выше написал, что свои сбили. Не так обидно.

justcurious 18 сентября 2018 | 03:47

Он слишком много знал :)

com30 18 сентября 2018 | 03:50

Он не пропал, а ушел в отпуск, захотел искупаться и немного заблудился, решил проведать своих друзей ранее нырнувших в море с палубы "авианосца" Кузя самолетов СУ-33, но нырнул немного не там.

vinokur 18 сентября 2018 | 03:58

Час от часу не легче. Мало было Путину аргентинского кокса, ЦАР, пропавшего премьера, Скрипалей, этих идиотов вместе с Симоньян, услужливых дураков в Приморье и т.д.
Бедняга.

ka_mate 18 сентября 2018 | 04:03

И это при том что пенсии платить нечем.

kondrakr 18 сентября 2018 | 04:14

ka_mate: Да, блд, зтрхли с этими пенсиями. Тут Die Grosse Politik!!! У Путина голова "заточена" под Великие Дела, а не под проблемы старых пердунов. Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...

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