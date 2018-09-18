Российский военный самолет Ил-20 пропал с радаров у авиабазы Хмеймим в Сирии.
Как сообщает Минобороны России, это произошло после ракетной атаки на Латакию. На борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна. По словам российских военных, самолет пропал в ходе атаки израильских самолетов F-16 по сирийским правительственным объектам. В это же время российскими радиолокационными средствами были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь».
Комментарии8
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niknik 18 сентября 2018 | 02:37
Да уже ясно, что всё. Цена понтов дорожает...
tonight 18 сентября 2018 | 02:45
niknik: Может кто то успел катапультироватся. Вон тогда турки сбили российскую сушку, одному пилоту удалось выжить
tonight 18 сентября 2018 | 02:39
Что ж Путин не согласовал полет с Израилем? Или Путин думает что он круче всех и не царское дело спрашивать разрешения и согласовывать?
stanislav1975 18 сентября 2018 | 02:43
Израильтяне атаковали, сирийцы отбивались. Могли и завалить по ошибке из какого-нибудь С-200.
tonight 18 сентября 2018 | 02:50
stanislav1975: Мнда смешно если русских сбили российскими ракетами которые Путин поставлял Асаду
begly_ 18 сентября 2018 | 02:49
Не иголка - найдется.
motoped 18 сентября 2018 | 02:56
begly_: у тебя в жопе
kisa2000 18 сентября 2018 | 03:00
Да, это французы , не израильтяне. Людей жалко.