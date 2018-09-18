Российский военный самолет Ил-20 пропал с радаров у авиабазы Хмеймим в Сирии.

Как сообщает Минобороны России, это произошло после ракетной атаки на Латакию. На борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна. По словам российских военных, самолет пропал в ходе атаки израильских самолетов F-16 по сирийским правительственным объектам. В это же время российскими радиолокационными средствами были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь».