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02:12, 18 сентября 2018

Российский военный самолет Ил-20 пропал с радаров у авиабазы Хмеймим в Сирии.

Как сообщает Минобороны России, это произошло после ракетной атаки на  Латакию. На  борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна. По словам российских военных, самолет пропал в  ходе атаки  израильских самолетов F-16 по сирийским правительственным объектам. В это же время российскими радиолокационными средствами были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь».

Комментарии

8

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niknik 18 сентября 2018 | 02:37

Да уже ясно, что всё. Цена понтов дорожает...

tonight 18 сентября 2018 | 02:45

niknik: Может кто то успел катапультироватся. Вон тогда турки сбили российскую сушку, одному пилоту удалось выжить

tonight 18 сентября 2018 | 02:39

Что ж Путин не согласовал полет с Израилем? Или Путин думает что он круче всех и не царское дело спрашивать разрешения и согласовывать?

stanislav1975 18 сентября 2018 | 02:43

Израильтяне атаковали, сирийцы отбивались. Могли и завалить по ошибке из какого-нибудь С-200.

tonight 18 сентября 2018 | 02:50

stanislav1975: Мнда смешно если русских сбили российскими ракетами которые Путин поставлял Асаду

begly_ 18 сентября 2018 | 02:49

Не иголка - найдется.

motoped 18 сентября 2018 | 02:56

begly_: у тебя в жопе

kisa2000 18 сентября 2018 | 03:00

Да, это французы , не израильтяне. Людей жалко.

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