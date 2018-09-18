Россиянин, осужденный в Эстонии на пять лет за шпионаж, вышел на свободу через 11 месяцев.

Как пишет Postimees, Михаила Петрова освободили в середине июля. Это стало возможным в результате его договоренности с эстонскими спецслужбами. С этого времени во «ВКонтакте» стали появляться его фотографии, сделанные на свободе. По информации издания, Петров получил вид на жительство в Эстонии, а в конце июля уехал в Берлин к дочери и провел последние месяцы в Германии и Португалии.