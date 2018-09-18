Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО.

Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников. Кристина и Ангелина Хачатурян проходили психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского. Эксперты признали их вменяемыми. Их младшая сестра Мария признана невменяемой и в б-це следственного изолятора будет дожидаться решения суда о направлении на принудительное лечение. Все трое обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна