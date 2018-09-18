Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков уже неделю держит голодовку в СИЗО.

Накануне у него побывал член ОНК Евгений Еникеев. Крюков рассказал, что у него учащенный пульс и боли в животе. Крюков отказался от приема пищи после суда 11 сентября, который продлил ему содержание под стражей. С начала голодовки обвиняемый пьет только воду. Через адвоката Крюков передал ОНК описание своего состояние и просьбу омбудсмену Татьяне Москальковой помочь в переводе его из СИЗО под домашний арест. Еникеев посетил и других фигурантов дела — Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова. Полетаев и Карамзин тоже думают о голодовке, но окончательного решения не приняли.