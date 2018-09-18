Документы Минюста США, ФБР и  нацразведки по т.н. российскому досье" будут рассекречены.

На этот счет распорядился президент США Дональд Трамп. Речь идет о материалах расследования вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Из указа следует, что «будут опубликованы все текстовые сообщения экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника Минюста США Брюса Ора.