Российская авиабаза в Хмеймиме потеряла связь с самолетом Ил-20.
Как сообщает минобороны, это произошло во время атаки израильских ВВС по провинции Латакия в Сирии. Других подробностей пока нет. О судьбе летчика и 14-ти военнослужащих на борту ничего не известно.
Комментарии3
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maxcarev 18 сентября 2018 | 02:24
Эй, Конашенков, меньше надо звиздеть по телеку про то укры сбили Боинг- а больше уделять внимание личному составу в Сирии, который вы постоянно оттуда «выводите».
ur_sus 18 сентября 2018 | 03:00
maxcarev:
Русские пригрели под своим "крылышком" хизбаллушек-иранчиков да асадовских соколов. Ну а те, в благодарность, "отразили израильскую атаку" завалив российский эроплан. Логично.
vinning7 18 сентября 2018 | 02:54
Может база потерялась