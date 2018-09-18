Президенты России и Турции договорились создать вдоль линии соприкосновения в Сирии демилитаризованную зону.

Ее будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция. К 10 октября из зоны, по предложению президента Турции, выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.