Президенты России и Турции договорились создать вдоль линии соприкосновения в Сирии демилитаризованную зону.
Ее будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция. К 10 октября из зоны, по предложению президента Турции, выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.
Комментарии1
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tvitov66 18 сентября 2018 | 01:23
Реджеп тихо подошел сзади и Вован почувствовал что-то длинное и толстое ...
"кинжал в спине помнишь?" тихо спросил Реджеп ...
Так в Сирии образовалась демилитаризованная зона