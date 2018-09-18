Третий межкорейский саммит стартует сегодня в Пхеньяне.
Ключевая тема переговоров президента республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном — денуклеаризация Корейского полуострова. Саммит, как ожидается, продлится до 20 сентября.
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Ключевая тема переговоров президента республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном — денуклеаризация Корейского полуострова. Саммит, как ожидается, продлится до 20 сентября.
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