Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову.

Он отбывает 12 с половиной лет колонии по обвинению в получении взятки. Как сообщила «Коммерсанту» представитель экс-мэра Светлана Ефимова, Урлашов по прежнему считает свое дело политическим и повторно подавать прошение о помиловании не планирует.