Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову.
Он отбывает 12 с половиной лет колонии по обвинению в получении взятки. Как сообщила «Коммерсанту» представитель экс-мэра Светлана Ефимова, Урлашов по прежнему считает свое дело политическим и повторно подавать прошение о помиловании не планирует.
Комментарии1
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tks 18 сентября 2018 | 01:23
Неужели помилованный отморозок Изместьев в глазах псевдо-Самодержца заслуживал большей милости, чем Урлашов, попавший под сфабрикованное дело?