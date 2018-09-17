Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко прекратил голодовку на главной площади Владивостока.

Представитель КПРФ протестовал против сфальсифицированных, по его мнению, итогов второго тура выборов. Лидируя с пятипроцентным превосходством, он неожиданно проиграл кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко. В интервью «Радио Свобода» Ищенко сказал, что передумал разбивать палаточный лагерь перед администрацией региона, поскольку его могут разогнать полицейские. Кроме того, по его словам, он прислушался к советам Геннадия Зюганова и услышал о «нотках взаимодействия» со стороны председателя ЦИК Эллы Памфиловой.