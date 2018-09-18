Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко прекратил бессрочную голодовку
Кремль услышал жалобы, ЦИК, СК,
прокуратура начали проверку", — написал на своей странице в Facebook
представитель избирательного штаба А.Ищенко Максим Чихунов.
КПРФ обладает всеми доказательствами того, что результаты губернаторских выборов были сфальсифицированы, — заявил в эфире «Эха Андрей Ищенко.
Ищенко лидировал во время подсчета голосов во втором туре, но затем его неожиданно обошел «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого публично поддержал Владимир Путин.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kifamokich 18 сентября 2018 | 01:21
Да будет посрамлён жуликоватый единоросс!
tks 18 сентября 2018 | 01:37
Коммунара прост секрет:
кому - "на!", а кому - "нет!"