Петрозаводский суд должен приступить к рассмотрению по новой первого дела правозащитника и история Юрия Дмитриева
Глава карельского «Мемориала» ранее был арестован в рамках расследования второго дела.
Спустя почти полгода после приговора карельский суд возвращается к делу Юрия Дмитриева. Тогда, в апреле, решение судьи Марины Носовой многие назвали фактическим оправданием. Историка и правозащитника признали невиновным по статьям об изготовлении детской порнографии, и о развратных действиях в отношении несовершеннолетней (потерпевшей следствие называло приемную дочь Дмитриева). А по обвинению в хранении боеприпасов суд назначил лишь 2,5 года ограничения свободы. Из них главе карельского «Мемориала» оставалось лишь три месяца. Но уже в июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. А спустя всего пару недель правозащитника задержали, а позже арестовали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Он вины не признает, его коллеги и сторонники уверены, что все это – месть силовиков за исследования о жертвах и причастных к сталинскому террору.
Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии – в Сандармохе и Красном бору.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kara 18 сентября 2018 | 00:11
что то уже даже Новая перестала про него писать, как и убрала счетчик голодовки Сенцова
nepeanois 18 сентября 2018 | 00:32
kara: если постоянно держать наверху напоминания обо всех злодеяниях власти, на новости просто места не хватит
stebinmaku 18 сентября 2018 | 01:16
nepeanois
"если постоянно держать наверху напоминания обо всех злодеяниях власти, на новости просто места не хватит"
= = =
Ну да, например, отсутствие напоминаний о злодеяниях власти в отношении Павленского или той же Надии освободило много места..
polikarpich 18 сентября 2018 | 00:24
Вцепились, паучары позорные. От них ничего хорошего ждать не приходится.
parasuk_ 18 сентября 2018 | 00:35
Мемориал давно превратился в притон для барыг и педофилов :)