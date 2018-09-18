Британский дайвер, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на Илона Маска
Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX обозвал его педофилом. Как передает Би-би-си, Вернон Ансворт требует компенсацию в 75 тысяч долларов и судебного запрета в отношении бизнесмена, который заставит его воздержаться от оскорблений и клеветы. Когда шла операция по спасению школьников из затопленной пещеры, Илон Маск прислал мини-подлодку собственного изобретения. Власти Таиланда от нее отказались, а участник операции Вернон Ансворт назвал бесполезной и обвинил Маска в пиаре.
Комментарии1
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us101 18 сентября 2018 | 01:10
Очень надеюсь что наконец сбудутся мечта этого выскочки и Маск обратит на него внимание, засудив на все расходы по подводной лодке и за моральный ущерб от публичных заявлений клоуна.