Британский дайвер, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на Илона Маска

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX обозвал его педофилом. Как передает Би-би-си, Вернон Ансворт требует компенсацию в 75 тысяч долларов и судебного запрета в отношении бизнесмена, который заставит его воздержаться от оскорблений и клеветы. Когда шла операция по спасению школьников из затопленной пещеры, Илон Маск прислал мини-подлодку собственного изобретения. Власти Таиланда от нее отказались, а участник операции Вернон Ансворт назвал бесполезной и обвинил Маска в пиаре.