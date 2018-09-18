В Москве на Новом Арбате «Ламборгини» столкнулся с четырьмя машинами

После столкновения с «Ауди» спорткар отбросило на припаркованные автомобили, передает РИА со ссылкой на полицию. Люди не пострадали, но машины помяты. Как отмечает РЕН-ТВ, среди поврежденных авто оказался «Мерседес Гелендваген» видеоблогера и предпринимателя Гусейна Гасанова.