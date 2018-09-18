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00:06, 18 сентября 2018

В Москве на Новом Арбате «Ламборгини» столкнулся с четырьмя машинами

После столкновения с «Ауди» спорткар отбросило на припаркованные автомобили, передает РИА со ссылкой на полицию. Люди не пострадали, но машины помяты. Как отмечает РЕН-ТВ, среди поврежденных авто оказался «Мерседес Гелендваген» видеоблогера и предпринимателя Гусейна Гасанова.

Комментарии

6

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dyymm 18 сентября 2018 | 00:16

Надеюсь, водитель пострадал?

fresh_breeze 18 сентября 2018 | 00:24

"Ламобргини", "Ауди", "Мерседес"... Будни России, изнывающей под санкциями.

satttana_perrrrkele 18 сентября 2018 | 00:27

Моя жена купила Lamborghini Diablo (1993 г,р. в 1998 году)- немножко стукнутый (три двери и капот.), во время гастролей в Германии. Ремонт был "оценен" в сумму более 85 000 Eur и, купила она "тотальный" автомобиль за 20 000 Eur, с пробегом менее 25 000 км.
Отстучал его я сам + затраты на шпатлевку, краску и так, по мелочи. Затраты около $500, на ремонт.
Но, совокупно (стоимость запчастей, расходки, налоги) стоимость 1 км пробега, если использовать оригинальные материалы, получается около $40 за 1 км.
Для меня это дорого, а этим мажорам, похоже, просто пофиг.
Права купил, машину купил, мозги - маскваческие/ичкерия

shoorah 18 сентября 2018 | 00:45

satttana_perrrrkele: Гонишь.

ulagai 18 сентября 2018 | 00:39

Водила Ламбо,поди,скрепный патриот?

shoorah 18 сентября 2018 | 00:53

ulagai: Скорее всего безработный.

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