Россияне в августе получили рекордное число кредитных карт – один миллион

Рост по сравнению с августом прошлого года составил 57%,сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Больше всего темпы выдачи кредиток выросли в Липецкой и Белгородской областях. Как передает Газета.ру со ссылкой на экспертов, основная причина спроса на кредитные карты в том, что россиянам не хватает денег на жизнь.