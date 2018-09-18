Россияне в августе получили рекордное число кредитных карт – один миллион
Рост по сравнению с августом прошлого года составил 57%,сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Больше всего темпы выдачи кредиток выросли в Липецкой и Белгородской областях. Как передает Газета.ру со ссылкой на экспертов, основная причина спроса на кредитные карты в том, что россиянам не хватает денег на жизнь.
Комментарии7
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ura_123 18 сентября 2018 | 00:23
Что говорит о том что россияне стали зарабатывать гораздо меньше и приходится одалживаться у банков под грабительские проценты.
turrinn 18 сентября 2018 | 00:26
ura_123:
один раз живём.)
estamp 18 сентября 2018 | 00:31
основная причина спроса на кредитные карты в том, что россиянам не хватает денег на жизнь.
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ЯвасУмоляю!!!
Основная причина, что банки не знают куда деньги девать и впаривают кредитки чуть не силой. "100 дней беспроцентного периода..." только возьми.
shoorah 18 сентября 2018 | 00:57
estamp: Конечно. Не производство же кредитовать в феодальной стране. Приходится лохотрон устраивать.
ulagai 18 сентября 2018 | 00:44
Нищает население.По карте "совесть"можно затариться силосом в Дикси.
vor_on 18 сентября 2018 | 00:46
свершилось!...кредитки на хлеб вместо колбасы, ведь говорили, скоро заживем, а вы не верили
lom2011 18 сентября 2018 | 01:32
Это говорит о невеликом уме многих россиян, тайно решивших пожить нахаляву, не отдавая кредиты в будущем. В надеждах на крах кредитных организаций и возможности не отдавать долги.
Больной и деформированный менталитет россиян, так и не понявших, где они живут и для чего. Полная жизненная дезориентация относительно нравственных и духовных идеалов.
Плоды путинской политики. Включая жадность и лживость российских банков.