Риск прямого военного столкновения в Сирии России и США снизился благодаря договоренностям Москвы и Анкары — эксперт
Риск прямого военного столкновения в Сирии России и США снизился благодаря договоренностям Москвы и Анкары. Это сказал Эху военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
Военной операции в провинции Идлиб не будет, подтвердил министр обороны Сергей Шойгу по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции, передает «Интерфакс». . Будет создана демилитаризованная зона по периметру провинции Идлиб, сообщил Владимир Путин.
Идлиб – это последняя провинция в Сирии, которая еще не под контролем сирийского лидера Башара Асада
Комментарии6
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pyco_mypucmo 18 сентября 2018 | 00:14
риска и не было. Плешивое ссыкло способно только исподтишка соседу под коврик нагадить.
korikov 18 сентября 2018 | 01:27
pyco_mypucmo: человек не идёт через то место, где собака грызёт кость, почему, потому что он слабее или потому что умнее?
Россия бросила кость звездно-поласатым псам потому что не ищет драки.
gru_shnik 18 сентября 2018 | 00:16
риск снизился))) США сказали что надерут попку...и Путин испугался. А кричал лохам первого канала, что будет мочить всех на право и на лево
sskazhenik 18 сентября 2018 | 00:17
Турция не пошла на поводу у России, потому что ей не нужны беженцы, а в Чёрном море подошел флот НАТО. Я бы не назвал это договоренностями. Скорее не договорились и отступили
monik_7 18 сентября 2018 | 00:47
А жалко... А то снова бы получили по плешивой роже
delovoy_podolsk 18 сентября 2018 | 00:55
Как не было соприкосновения, когда российских наёмников оставили на объекте, который должны были бомбить американцы. Государственные военные России знали об этом, тем не менее они сохранили тайну и около 200 человек, граждан России погибло. Так делали многие полководцы древности, чтобы не платить наёмникам зарплату, они их просто ставили в первые ряды или на заведомо гиблые места.