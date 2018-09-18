Риск прямого военного столкновения в Сирии России и США снизился благодаря договоренностям Москвы и Анкары. Это сказал Эху военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.



Военной операции в провинции Идлиб не будет, подтвердил министр обороны Сергей Шойгу по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции, передает «Интерфакс». . Будет создана демилитаризованная зона по периметру провинции Идлиб, сообщил Владимир Путин.

Идлиб – это последняя провинция в Сирии, которая еще не под контролем сирийского лидера Башара Асада