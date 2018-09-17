Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни. Это объявили ученые NASA. На орбите Проксимы Центавра, ближайшей к нам звезды, находится планета, удивительно похожая на Землю. Как отмечает Би-би-си, прежде расчеты не очень обнадеживали.