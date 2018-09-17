Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни
Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни. Это объявили ученые NASA. На орбите Проксимы Центавра, ближайшей к нам звезды, находится планета, удивительно похожая на Землю. Как отмечает Би-би-си, прежде расчеты не очень обнадеживали.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piterjanis 17 сентября 2018 | 23:11
Это родина протоукров,колыбель величайшей нации во вселенной.
danko_durka 17 сентября 2018 | 23:16
piterjanis: надо туда Меркель отправить с бежанцами.
mozhem_povtorit 17 сентября 2018 | 23:19
danko_durka: И Путина с мигрантами
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 23:38
Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни...
Назовите её Украина, чтобы с чистой совестью выпускать глобус Украины.
idshoohov 17 сентября 2018 | 23:33
danko_durka:
Осталось только определить, как туда добраться. Пока кто то доберётся, эта планета тоже уже не будет пригодна для жизни
neon001 17 сентября 2018 | 23:12
первыми переместить туда лнр\днр. и только потом людей))
s4astlivij 17 сентября 2018 | 23:15
Все бестрее туда, качать нефть, выкачивать другие природные ресурсы, убивать животных, использовать насекомых (пчёл), как дойных коров, истощать и потреблять, жиреть и радоваться...!!!
redrica 17 сентября 2018 | 23:21
Господа... даже не рассчитывайте. Вселенная скорее удавится, чем допустит инфицирование окружающего пространства землянами.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 23:43
redrica:
Ты должна была так сказать - "Истинно вам говорю: 4 мая 2025 года, Земля налетит на небесную ось!"
kunst54 17 сентября 2018 | 23:26
Судя по комментам, эту планету обязательно изгадят. Не надо к ней лететь.