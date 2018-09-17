Организация WikiLeaks опровергла сообщения о попытке Джулиана Ассанжа получить российскую визу
Организация WikiLeaks опровергла сообщения о попытке Джулиана Ассанжа получить российскую визу. В ее Твиттере говорится, что Ассанж никогда такого запроса не подавал.
Ранее сегодня «The Associated Press сообщила, что основатель WikiLeaks хотел приехать в Россию в 2010-м году. В 2012-м он получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там до сих пор из-за того, что в Швеции был выдан ордер на его арест по обвинениям в изнасиловании. Выдачи Ассанжа добиваются также США, где его обвиняют в разглашении секретных документов.
Комментарии2
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master_superanalitik 17 сентября 2018 | 23:20
Джулиана Ассанжа следует выкрасть и переправить в Россию, так как хорошие люди России нужны!
ze_danil 17 сентября 2018 | 23:31
master_superanalitik: когда он был сливным бачком - тогда он был нужен, а какой от него толк сейчас?