В Британии могут начать новое расследование против канала RT из-за интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Медиарегулятор Ofcom получил по этому поводу две жалобы. Сейчас в организации их изучают, — передает ТАСС со ссылкой на представителя Ofcom.

На прошлой неделе телеканал RT показал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян с такими именами и похожей внешностью Великобритания обвинила в попытке убийства в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Петров и Боширов заявили RT, что были в Солсбери, чтобы только посмотреть знаменитый на весь мир собор.