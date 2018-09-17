В Британии могут начать новое расследование против канала RT из-за интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
Медиарегулятор Ofcom получил по этому поводу две жалобы. Сейчас в организации их изучают, — передает ТАСС со ссылкой на представителя Ofcom.
На прошлой неделе телеканал RT показал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян с такими именами и похожей внешностью Великобритания обвинила в попытке убийства в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Петров и Боширов заявили RT, что были в Солсбери, чтобы только посмотреть знаменитый на весь мир собор.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 23:10
Давно пора запретить во всех развитых странах этот мерзкий и лживый рупор кремлежуликов.
danko_durka 17 сентября 2018 | 23:18
mikhail_spb_: вешайся хохлотролль! Пока тебя алкаша с заплатой не запретили.
novirusic 17 сентября 2018 | 23:15
Опять нелепые придирки.
Ну почему же двум благородным донам люберецким не посмотреть собор солсберецкий?
master_superanalitik 17 сентября 2018 | 23:18
Англичане все еще продолжают гадить. В потому России следует поставить цель провести военный парад в Лондоне, так как такие парады уже были в Париже и Берлине.
chahtarmukola 17 сентября 2018 | 23:45
master_superanalitik: УРОД! ТЕБЯ ТОЛЬКО ДЫРКА ПОДДЕРЖАТЬ И МОЖЕТ!
za_rodinu_za_stalina 17 сентября 2018 | 23:19
демократия
polikarpich 17 сентября 2018 | 23:37
za_rodinu_za_stalina: Да, демократия - это хорошо. Но её у нас, в России, нет, к сожалению.
elixer 17 сентября 2018 | 23:39
с дезой нужно бороться
pavlovsky 17 сентября 2018 | 23:42
Не зря Марго так сильно потела и оправдывалась... Но, похоже не помогло. ((