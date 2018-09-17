Военной операции в сирийской провинции Идлиб не будет
Военной операции в сирийской провинции Идлиб не будет, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он сказал это по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции, — передает «Интерфакс». Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили о намерении создать по периметру Идлиба демилитаризованную зону шириной 15-20 километров. Ее будут патрулировать турецкие военные и российская военная полиция. Зона будет создана к 15-му октября.
Год назад по соглашению между Ираном, Россией и Турцией были созданы четыре зоны деэскалации, куда съехались вооруженные противники режима Башара Асада вместе с семьями. В течение года правительственные войска три зоны отвоевали, остался только Идлиб. Против военной операции в этой провинции выступили страны Запада и Турция.
Комментарии11
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master_superanalitik 17 сентября 2018 | 23:09
Зря Путин вел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган хоть и грузинский еврей, но все же он в первую очередь турок. А «какая же совесть у турка?» («Плутни Скапена»)
gordy 17 сентября 2018 | 23:32
"Военной операции в сирийской провинции Идлиб не будет"
Газ перекрыли?
begly_ 17 сентября 2018 | 23:48
Вот оно миролюбие России. Теперь в этом никто не сомневается.
tanyaya 17 сентября 2018 | 23:15
Ссыкунчик окурочек из подворотни.
Ножками топал, гневно орал, а потом взял и обделался.
Трусливый зайчутка.
uhovostro 17 сентября 2018 | 23:21
tanyaya: Вы не поняли - это просто Путин снова всех переиграл, только вот неясно кого : то ли Асада, то ли самого себя...
vilingrad 17 сентября 2018 | 23:18
Опять в кусты. Деятельность Кремля- шум, вопли и запах.
don_ballon 17 сентября 2018 | 23:19
Хозяин рявкнул-пёсики слились.
jetsam 17 сентября 2018 | 23:21
бензин подорожал.
все патроны на ученьях на дальнем востоке расстреляли...
снарядов и не было.
а бомбы - эрдоган ругается на шум.
terens 17 сентября 2018 | 23:32
Западу зачем-то нужны боевики в Сирии. Двуличные твари.
petrovich_spb 17 сентября 2018 | 23:33
Со стороны Путина в Сирии уже ничего не будет. А со стороны Трампа возможно.
sharko_2 17 сентября 2018 | 23:35
Мабуть, заявили москалям: если они начнут бомбить Идлиб, НАТО будет бомбить лугандон.