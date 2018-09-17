Военной операции в сирийской провинции Идлиб не будет, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он сказал это по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции, — передает «Интерфакс». Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили о намерении создать по периметру Идлиба демилитаризованную зону шириной 15-20 километров. Ее будут патрулировать турецкие военные и российская военная полиция. Зона будет создана к 15-му октября.



Год назад по соглашению между Ираном, Россией и Турцией были созданы четыре зоны деэскалации, куда съехались вооруженные противники режима Башара Асада вместе с семьями. В течение года правительственные войска три зоны отвоевали, остался только Идлиб. Против военной операции в этой провинции выступили страны Запада и Турция.