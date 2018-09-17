Дональд Трамп этой ночью может объявить о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. По данным газеты «Хилл», президент США сказал сотрудникам Белого дома, что сделает объявление после закрытия рынков, то есть через несколько часов. Ранее Соединенные Штаты уже обложили пошлинами китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Пекин ответил зеркальными тарифами на американские товары.