Дональд Трамп этой ночью может объявить о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов
Дональд Трамп этой ночью может объявить о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. По данным газеты «Хилл», президент США сказал сотрудникам Белого дома, что сделает объявление после закрытия рынков, то есть через несколько часов. Ранее Соединенные Штаты уже обложили пошлинами китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Пекин ответил зеркальными тарифами на американские товары.
Комментарии8
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master_superanalitik 17 сентября 2018 | 23:11
Трамп защищает интересы США, китайцы - свои интересы. А Россия если грамотно этим воспользуется, то осуществится великая русская мечта, чтобы все у нас в ногах ползали, а мы на всех плевали.
begly_ 17 сентября 2018 | 23:33
master_superanalitik:
Так этих китайцев Колян - они вон уже миллионами по Дальнему Востоку ползают, жалтазадые.
fresh_breeze 17 сентября 2018 | 23:15
Первая экономика мира затеяла свару со второй, которая по многим показателям сама давно первая.
"Сидя на холме, наблюдать за схваткой тигров внизу", - так, кажется, это звучит в одной из китайских стратагем.
Ну что ж, понаблюдаем.
begly_ 17 сентября 2018 | 23:35
fresh_breeze:
Приятных ощущений от увлекательных наблюдений. Вам понравится.
beregov_net 17 сентября 2018 | 23:46
fresh_breeze: любая крупная свара это кризис , а кризис это снижение производства , снижение производства означает снижение энергопотребления , ну а снижение энергопотребления означает падение цен на углеводороды , и наконец снижение цен на углеводороды это песец российской нефтеномике , наблюдай )
sashapetrov 17 сентября 2018 | 23:20
Не объявит.
begly_ 17 сентября 2018 | 23:30
Молодец Трамп - все хорошие дела делаются перед сном., когда хорошо поужинал, Миланью отласкал, ноги в тазике вымыл..
petrovich_spb 17 сентября 2018 | 23:47
Вот и настал звездный час российских товаров на мировом рынке. Щаз "жигули" попрут на Запад, прям по трубопроводам))).